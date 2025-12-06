Trei bărbați din Argeș, depistați pe un fond cinegetic din Vâlcea: arme, dispozitive de termoviziune și suspiciuni de braconaj

Polițiștii Biroului pentru Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Vâlcea au desfășurat acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor la regimul cinegetic, pe raza comunei Gușoeni, județul Vâlcea.

În cadrul activităților, au fost depistați în flagrant doi bărbați, cu vârste între 37 și 39 de ani, din județul Argeș, aflați pe fondul cinegetic nr. 36 Padina, purtând haine de camuflaj. Aceștia instalaseră în zonă o cameră de supraveghere cu transmitere directă și o hrănitoare pentru atragerea animalelor sălbatice.

Ulterior, polițiștii au oprit în trafic un autoturism în care se afla un al treilea bărbat, de 25 de ani, tot din Argeș, despre care existau indicii că ar fi venit în sprijinul celor doi. În interiorul mașinii, polițiștii au găsit o armă letală de vânătoare, prevăzută cu amortizor și dispozitiv de termoviziune, precum și cinci cartușe aferente.

Verificările au arătat că arma și muniția aparțin unuia dintre bărbații depistați pe fondul cinegetic și sunt deținute legal. Totuși, bărbatul de 25 de ani, care se afla la volan, nu este autorizat pentru deținerea, portul sau folosirea armelor și munițiilor letale.

Polițiștii au ridicat arma, muniția, camera de supraveghere și accesoriile pentru continuarea cercetărilor. De asemenea, s-a stabilit că cei doi bărbați depistați pe fondul de vânătoare nu figurau înscriși într-o autorizație de vânătoare valabilă la momentul controlului.

A fost întocmit dosar penal pentru braconaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Persoanele implicate au fost conduse la sediul poliției pentru procedurile judiciare specifice. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului competent, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

Citește și: (VIDEO) Incendiu puternic la o locuință din Malu Mare: pompierii intervin cu două autospeciale