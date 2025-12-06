5.6 C
(VIDEO) Incendiu puternic la o locuință din Malu Mare: pompierii intervin cu două autospeciale

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Pompierii doljeni intervin în aceste momente pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Malu Mare, pe strada Aleea Trandafirilor. La fața locului au fost trimise două autospeciale de lucru cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la acoperișul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați, existând risc de propagare la întreaga casă. Pompierii acționează pentru limitarea flăcărilor și stingerea completă a incendiului.

Până în acest moment, nu au fost înregistrate victime.

