Acțiuni ale polițiștilor doljeni pentru prevenirea accidentelor rutiere provocate de indisciplina pietonilor

Polițiștii rutieri doljeni desfășoară până pe 7 decembrie acțiuni dedicate creșterii siguranței rutiere și prevenirii accidentelor generate de comportamentul neadecvat al pietonilor.

În primele cinci zile ale activităților, polițiștii au aplicat pietonilor 176 de sancțiuni contravenționale, pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002. Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la aproximativ 14.500 de lei.

Bărbat sancționat pentru traversare neregulamentară

Un bărbat de 48 de ani, din Craiova, a fost depistat de polițiștii Biroului Rutier Craiova în timp ce traversa strada Calea București prin loc nepermis. Acesta a fost sancționat contravențional conform OUG 195/2002 R.

Recomandările polițiștilor pentru pietoni:

Pentru a nu deveni victime ale accidentelor de circulație, polițiștii rutieri recomandă:

să circule pe trotuare sau, în lipsa acestora, pe partea stângă a drumului, în sensul de mers;

să traverseze doar prin locuri marcate, după o asigurare temeinică, chiar și când semaforul indică verde;

să evite utilizarea telefonului mobil sau a altor dispozitive electronice în timpul traversării;

să traverseze la colțul intersecției dacă nu există trecere de pietoni în apropiere, cu atenția că nu au prioritate;

pe timp de noapte, să poarte accesorii fluorescent-reflectorizante sau o sursă de lumină vizibilă din ambele sensuri, atunci când circulă pe drumuri fără trotuare sau acostamente.

