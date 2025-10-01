Polițist atacat la Bocșa: lovit cu o sticlă în cap în timpul unei intervenții

Incident grav în seara zilei de luni, 30 septembrie, în orașul Bocșa. Un polițist aflat în misiune a fost lovit cu o sticlă în cap, iar o autospecială a Poliției a fost avariată, în timpul unei intervenții la o petrecere zgomotoasă.

În jurul orei 20:30, polițiștii au fost sesizați că într-un apartament din Bocșa are loc o petrecere care tulbură liniștea publică. La fața locului, în timpul intervenției, unul dintre agenți a fost lovit în cap de o sticlă aruncată de la etajul al doilea al imobilului.

Tot atunci, luneta unei autospeciale de poliție aflată în zonă a fost distrusă.

Polițist rănit, dus la spital

Polițistul rănit a primit primele îngrijiri medicale chiar la fața locului, apoi a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Din fericire, nu a fost necesară internarea sa.Imediat după incident, în zonă au fost mobilizate echipe suplimentare de poliție și jandarmerie. Persoanele implicate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, iar ordinea publică a fost restabilită.

Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj și distrugere.Autoritățile transmit că vor continua ancheta pentru a trage la răspundere pe cei implicați.

Citește și: (VIDEO) Program INSPIRECinema Craiova VIP Electroputere 3 – 9 Octombrie