(VIDEO) Program INSPIRECinema Craiova VIP Electroputere 3 – 9 Octombrie

Tron: Ares 3D / MX4D 3D / VIP+ 3D Avanpremiera

Regia: Joachim Rønning

Cu: Gillian Anderson, Jeff Bridges, Jared Leto, Evan Peters

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 121 min

Rating: N 15

TRON: Ares urmărește povestea unui program extrem de sofisticat, pe nume Ares, care este trimis din lumea digitală în lumea reală într-o misiune periculoasă, marcând prima întâlnire a omenirii cu ființe bazate pe inteligență artificială.

3D: Miercuri, Joi 20:40

3D MX4D: Miercuri, Joi 21:20

3D VIP+: Miercuri, Joi 21:00

Roofman / Roofman: Hoțul de pe acoperiș Avanpremiera

Regia: Derek Cianfrance

Cu: Channing Tatum, Juno Temple, Ben Mendelsohn, Kirsten Dunst, Peter Dinklage

Gen Film: Crima, Drama

Durată: 126 min

Rating: AP 12

Roofman spune povestea spărgătorului evadat Jeffrey Manchester (Channing Tatum), și prezintă perioada petrecută în libertate, în care a evitat capturarea.

Miercuri, Joi 20:50

Gașca de la Drept Avanpremiera

Regia: Mihaela Aniței

Cu: Tudor Cucu-Dumitrescu, Ileana Puiu, Theodor Șoptelea, Cezara Petredeanu, Maruca Băiașu, Vlad Brumaru, Ionuț Ionescu

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 76 min

Rating: N 15

Gașca de la Drept este o poveste despre 7 studenți care se confruntă cu diverse situații limită, fiind nevoiți să le facă față împreună și să găsească soluții. Unul dintre ei are o fetiță grav bolnavă și ceilalți vor să-l ajute, dar complică și mai mult lucrurile.

Scenele dramatice alternează cu cele amuzante într-o înlănțuire de momente palpitante și imprevizibile, spectatorii având ocazia să „savureze o felie din viața reală” a unor studenți, deoarece amiciția care-i leagă pe cei 7 tineri va fi testată la maximum.

Miercuri, Joi 19:10

Pets on A Train Avanpremiera

Regia: Jean-Christian Tassy, Benoît Daffis

Cu: Damien Ferrette, Hervé Jolly, Kaycie Chase, Frantz Confiac

Gen Film: Actiune, Animatie, Comedie, Thriller

Durată: 99 min

Rating: AG

Câteva animale de companie prinse într-un tren trebuie să contracareze planurile lui Hans, un bursuc care-și caută răzbunarea. În timp ce un accident catastrofal pare inevitabil, animalele se pot baza doar pe Falcon, un raton viclean și plin de inventiv, gata să facă orice pentru a le salva.

Dublat: Miercuri, Joi 14:50

Punguta cu doi bani

Regia: Gabriela Dumitru

Cu: Ciprian Niculae, Voicu Hetel, Marius Nanau, Oana Banuta, Liliana Donici

Gen Film: Teatru

Durată: 39 min

Rating: AG

Spectacol de teatru proiectat, recomandat copiilor peste 3 ani. „Punguta cu doi bani” este o excelenta oportunitate de a redescoperi povestile lui Ion Creanga, basme de un incredibil dinamism scenic, desi au fost scrise acum mai mult de un secol. Adaptat de o echipa tanara si talentata, care propune o interpretare inedita a textului, spectacolul ne introduce in universul unui alai pestrit: un boier mult prea cumpatat, un vizitiu mult prea somnoros, o bucatareasa mult prea apriga si, bineinteles, un cocos teribil de nastrusnic. Ca de n-ar fi, nu s-ar mai povesti!

Duminica 11:30

Afterburn / După apocalipsă

Regia: J.J. Perry

Cu: Samuel L. Jackson, Dave Bautista, Olga Kurylenko, Kristofer Hivju, Daniel Bernhardt

Gen Film: Comedie, Drama, Horror, SF

Durată: 105 min

Rating: N 15

După ce o erupție solară masivă distruge emisfera estică a Pământului, un vânător de comori înarmat se aventurează în Europa pentru a descoperi râvnita Mona Lisa, doar pentru a afla că lumea are nevoie de un erou mai mult decât de o pictură.

Vineri pana Joi 18:55

Avatar: The Way of Water / Avatar: Calea apei (Relansare) 3D / VIP+ 3D

Regia: James Cameron

Cu: Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington

Gen Film: Actiune

Durată: 195 min

Rating: AP 12

Situat la mai bine de un deceniu după evenimentele din primul film, „Avatar: Calea apei” începe să spună povestea familiei Sully (Jake, Neytiri și copiii lor), necazurile care îi urmăresc, lucrurile pe care sunt dispuși să le facă pentru a se proteja reciproc, bătăliile pe care le duc pentru a rămâne în viață și tragediile pe care le îndură.

3D: Vineri pana Marti 16:15; 20:00

3D VIP+: Vineri pana Marti 15:30; 19:45

The Smashing Machine

Regia: Ben Safdie

Cu: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader, Bas Rutten

Gen Film: Actiune, Biografic, Drama, Sport

Durată: 123 min

Rating: N 15

Dwayne „The Rock” Johnson îl interpretează pe fostul campion MMA/UFC Mark Kerr, cunoscut și ca „The Smashing Machine”, într-o poveste bazată pe evenimente reale din viața lui Kerr. Filmul prezintă ascensiunea sa în lumea MMA, care a fost din păcate deraiată de dependența sa de opioide.

Vineri pana Joi 18:45; 21:10

Vecina

Regia: Cristian Ilișuan, Eugene Buică

Cu: Mircea Popa, Constantin Bojog, Adrian Cucu, Oana Zara

Gen Film: Comedie

Durată: 95 min

Rating: AP 12

Viața unor vecini de bloc e dată peste cap în momentul în care o domnișoară de 55 de ani (Doina) se mută lângă ei. Doina e o procesomană maniacă ce pretinde liniște totală în bloc. Lucrurile se precipită în momentul în care vecinii contraatacă.

Vineri pana Joi 19:40; 21:40

Kangaroo / Charlie și puiul de cangur

Regia: Kate Woods

Cu: Rachel House, Brooke Satchwell, Ryan Corr, Rob Carlton, Roy Billing

Gen Film: Comedie

Durată: 107 min

Rating: AG

După ce este concediat de rețeaua TV și părăsit de fani, vedeta TV Chris Masterman pleacă din aglomeratul Sydney pentru a se pierde în imensitatea pustiului australian. Dar nu departe de Alice Springs (Mparntwe), lovește din greșeală și omoară un cangur, descoperind însă un pui viu în marsupiul acesteia. În căutare de ajutor, învelește puiul în vestă și pornește pe jos spre cel mai apropiat orășel.

Dublat: Vineri pana Joi 13:10; 15:20

The Strangers: Chapter 2 / Necunoscuții: Capitolul II

Regia: Renny Harlin

Cu: Gabriel Basso, Richard Brake, Madelaine Petsch, Rachel Shenton, Ema Horvath

Gen Film: Horror

Durată: 102 min

Rating: N 15

Necunoscuții s-au întors – mai brutali și necruțători ca niciodată. Când descoperă că una dintre victimele lor, Maya (Madelaine Petsch), este încă în viață, revin pentru a termina ceea ce au început. Fără refugiu și fără pe cine să se bazeze, Maya trebuie să supraviețuiască unui nou capitol terifiant, în timp ce Necunoscuții, mânați de un scop lipsit de sens și neîncetat, o vânează, gata să ucidă pe oricine le stă în cale.

Vineri pana Joi 16:40

One Battle After Another / O luptă după alta

Regia: Paul Thomas Anderson

Cu: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor

Gen Film: Crima, Drama, Thriller

Durată: 161 min

Rating: N 15

Când inamicul lor iese din nou la lumină după 16 ani, un grup de foști revoluționari strânge rândurile pentru a o salva pe fiica unuia dintre ei.

Pe lângă Leonardo DiCaprio în rol principal, laureați cu premiile Oscar și BAFTA Benicio del Toro și Sean Penn fac parte din distribuția filmului împreună cu Regina Hall, Teyana Taylor și Chase Infiniti, precum și Wood Harris și Alana Haim.

Vineri pana Joi 17:35; 20:40

Jaful secolului

Regia: Teodora Mihai

Cu: Anamaria Vartolomei, Ionuț Niculae, Rareș Andrici, Thomas Ryckewaert

Gen Film: Actiune, Drama

Durată: 126 min

Rating: N 15

Ginel și Natalia pleacă la muncă în Țările de Jos. Acolo se reîntâlnesc cu consătenii lor Iță și Adrian, baieți de baieți care trăiesc din ce câștigă iubitele lor și din mici șmenuri. Când Natalia e agresată într-un club, Iță îl convinge pe Ginel că sunt în dreptul lor să se răzbune. Sătui să fie tratați drept cetățeni de mâna a doua, cei trei pun la cale o lovitură. În mai puțin de două minute, sustrag tablouri în valoare de peste 20 de milioane de euro. Mai departe însă lucrurile se complică. Inspirat de o poveste adevarată.

Vineri pana Joi 16:25; 21:00

Gabby’s Dollhouse: The Movie / Casa de păpuși a lui Gabby: Filmul

Regia: Ryan Crego

Cu: Laila Lockhart, Kristen Wiig, Tina Ukwu, Carla Tassaura, Tara Strong

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 85 min

Rating: AG

Gabby pleacă într-o excursie cu bunica ei, Gigi, în minunatul oraș Cat Francisco. Când căsuța de păpuși – cel mai de preț lucru al lui Gabby – ajunge pe mâinile unei excentrice iubitoare de pisici, Vera, Gabby pornește într-o aventură prin lumea reală pentru a-și aduna prietenii Gabby Cats și a salva căsuța înainte să fie prea târziu.

Dublat: Vineri pana Joi 13:00; 15:00

Situationship: Combinații, nu relații

Regia: Letiția Roșculeț

Cu: Matei Dima, Irina Noapteș, Mihaela Velicu, Anastasia Florea, Cezara Munteanu, Aida Economu

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: N 15

Trei prietene de aproximativ 28 de ani își propun să-și găsească parteneri pentru a nu participa singure la reuniunea de 10 ani de la terminarea liceului. Pe drumul lor, acestea întâlnesc un bărbat cu viziuni tradiționaliste (Matei Dima), transformând povestea într-o confruntare plină de provocări între feminism și misoginie. Într-o lume în care un simplu comentariu online poate schimba destine, cele două tabere se luptă fără ca vreuna să iasă învingătoare.

Vineri pana Marti 17:20; 19:30; 21:30

Miercuri, Joi 16:20; 17:10; 18:30

The Polar Bear Prince / Legenda ursului alb

Regia: Mikkel Brænne Sandemose

Cu: Kristine Kujath Thorp, Gunnar Eiriksson, Ingvild Holthe Bygdnes, Odd Nordstoga, Julia Mælumshagen Nymoen

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 85 min

Rating: AG

Liv, o fată neînfricată, curioasă și aventuroasă, visează să-și părăsească casa din pădure. Când ursul polar Valemon îi oferă familiei ei o șansă de a scăpa din sărăcie, cu condiția să plece împreună cu el, ea acceptă. Între cei doi începe să se formeze o prietenie plină de compasiune, una care s-ar putea transforma în ceva mai profund. Pentru că Valemon nu este doar un urs – el este și un prinț blestemat de o vrăjitoare. Curajoasă și hotărâtă, Liv, alături de fermecătorii ei prieteni animale, pornește într-o călătorie pentru a înfrunta vrăjitoarea periculoasă și a-l salva pe prințul Valemon. O poveste despre dragoste, lăcomie și curaj, plină de suspans, umor, muzică excepțională și peisaje uluitoare.

Dublat: Vineri, Sambata, Luni pana Joi 11:30

Duminica 11:35

Demon Slayer: Infinity Castle 2D / MX4D 2D

Regia: Haruo Sotozaki

Cu: Natsuki Hanae, Yoshitsugu Matsuoka, Hiro Shimono, Akari Kitô

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 155 min

Rating: N 15

Echipa ucigașilor de demoni este atrasă în Castelul Infinitului, unde Tanjiro, Nezuko și Hashira se confruntă cu demoni terifianți de rang superior într-o luptă disperată, în timp ce lupta finală împotriva lui Muzan Kibutsuji începe.

2D: Vineri pana Joi 13:30

2D MX4D: Vineri pana Joi 15:40

The Conjuring: Last Rites / Trăind printre demoni: Ultima spovedanie 2D / MX4D 2D

Regia: Michael Chaves

Cu: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Lawlor

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 130 min

Rating: N 15

Vera Farmiga și Patrick Wilson revin pentru ultima dată în rolurile celebrilor specialiști ai paranormalului Ed și Lorraine Warren cu un caz impactant și extrem de întunecat.

Farmiga și Wilson joacă alături de Mia Tomlinson și Ben Hardy, în rolurile fiicei Judy Warren și a iubitului ei, Tony Spera, dar și de Steve Coulter în rolul părintelui Gordon. Distribuția este completată de Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton și Shannon Kook.

2D: Vineri pana Joi 17:00

2D MX4D: Vineri pana Marti 18:40; 21:20

Miercuri, Joi 18:40

Smurfs / Ștrumfii: Filmul 2D / MX4D 2D

Regia: Chris Miller

Cu: Hannah Waddingham, Natasha Lyonne, Dan Levy, Kurt Russell, John Goodman, Rihanna

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 92 min

Rating: AG

Când Papa Ștrumf este răpit de vrăjitorii răi Razamel și Gargamel, Smurfette îi conduce pe Ștrumfi într-o misiune în lumea reală pentru a-l salva. Cu ajutorul noilor prieteni, ștrumfii trebuie să descopere ce le definește destinul pentru a salva universul.

2D Dublat: Vineri pana Marti 12:20; 14:20

Miercuri, Joi 12:45

2D MX4D Dublat: Vineri pana Joi 11:40; 13:40

The Bad Guys 2 / Băieții răi 2 3D

Regia: Pierre Perifel, JP Sans

Cu: Sam Rockwell, Zazie Beetz, Awkwafina, Anthony Ramos

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Crima, Familie, Mister, SF

Durată: 104 min

Rating: AG

Prima familie a universului Marvel se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum. Forțați sa găsească un echilibru între rolurile lor de eroi și cea de familie bine sudată, cei patru fantastici trebuie să apere Pământul de un zeu spațial lacom numit Galactus, și de vestitorul său Silver Surfer.

Dublat: Vineri pana Joi 12:00; 14:10

Lilo & Stitch 3D

Regia: Dean Fleischer-Camp

Cu: Billy Magnussen, Chris Sanders, Zach Galifianakis, Tia Carrere, Courtney B. Vance

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic, SF

Durată: 115 min

Rating: AG

O reimaginare live-action a animației clasice din 2002, „Lilo & Stitch” este povestea emoționantă și incredibil de amuzantă a unei fete hawaiene singuratice, Lilo, și a unui extraterestru fugar pe nume Stitch, care seamănă pentru noi oamenii, mai mult sau mai puțin, cu un cățel, dar care a fost conceput pentru a provoca haos și distrugere. După o serie de aventuri prin care trec cei doi, prin dragoste și ’ohana – conceptul hawaiian pentru familie – Lilo îl ajută pe Stitch să devină un personaj cald și simpatic căruia să-i pese de cei din jurul său, iar Stitch o va ajuta pe Lilo să își readucă împreună familia destrămată.

Dublat: Vineri pana Marti 12:30; 14:50

Miercuri, Joi 11:45; 14:00

