Noi mesaje de amenințare la adresa unităților şcolare şi medicale. Anchete în 24 de judeţe

Autoritățile au fost sesizate cu privire la mai multe mesaje cu caracter de amenințare trimise pe adrese oficiale de e-mail ale unor unități de învățământ și unități medicale din mai multe județe ale țării. Anchete sunt în derulare în 24 de judeţe, iar polițiștii și structurile specializate au demarat verificări.

Ce s-a întâmplat

Pe 23 septembrie au început să fie primite mesaje de amenințare — atât pe adresele unităților de învățământ, cât și pe cele ale inspectoratelor de poliție județene. Printre județele în care au fost raportate astfel de sesizări se numără:

Arad,

Bacău,

Bihor,

Bistrița-Năsăud,

Brăila,

Brașov,

Buzău,

Caraș-Severin,

Galați,

Hunedoara,

Ialomița,

Iași,

Ilfov,

Mehedinți,

Olt,

Prahova,

Sălaj,

Satu Mare,

Suceava,

Teleorman,

Timiș,

Tulcea,

Vaslui,

Vâlcea.

Un astfel de mesaj a fost primit pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și la adresele unor școli, iar în municipiul Galați au fost vizate atât instituții școlare, cât și o unitate medicală. De asemenea, o școală din Tulcea a primit o amenințare direct pe adresa sa de e-mail.

Reacția autorităților

Inspectoratele de poliție județene au anunțat deschiderea anchetelor și desfășurarea de verificări specifice pentru stabilirea exactă a situației. Inspectoratul General al Poliției Române a precizat că sesizările au continuat și în zilele de marți și miercuri și că, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, s-au realizat verificări preliminare.

Din datele inițiale ale verificărilor nu există, în acest moment, indicii clare care să confirme că amenințările ar fi reale. Totuși, Poliția transmite că tratează cu maximă seriozitate fiecare sesizare și menține măsuri de ordine publică pentru asigurarea unui climat de siguranță, cu polițiști prezenți în teren.

Mesajele primite

Mesajele conțin ameninţări grave la adresa personalului şi a beneficiarilor unor unităţi medicale şi educaţionale; autorităţile investighează originea acestora şi posibile legături între cazuri.

Măsuri recomandate şi precizări

Inspectoratele de poliție și celelalte structuri de ordine publică continuă verificările specifice.

Instituțiile vizate sunt îndemnate să informeze imediat autoritățile competente la primirea oricărei comunicări suspecte.

Poliția reamintește importanța sesizărilor din partea cetățenilor pentru identificarea și tragerea la răspundere a autorilor.

