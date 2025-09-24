Finanțiștii ies în stradă: protest sindical sâmbătă, 27 septembrie

Sindicatul Național Finanțe Publice (SindFISC) anunță organizarea unui protest sâmbătă, 27 septembrie, între orele 12:00–14:00, în fața sediului Ministerului Finanțelor, pe Bulevardul Libertății nr. 16.
Manifestarea are ca scop atragerea atenției asupra celor 10 revendicări esențiale, reunite sub titulatura „10 pentru finanțiști”:
- Redarea demnității și imaginii publice a finanțiștilor.
- Recunoașterea specificului activității și definirea domeniului „Finanțe publice” în legea salarizării.
- Adoptarea Statutului finanțistului – drepturi și obligații clare.
- Finanțare adecvată pentru funcționarea instituțiilor, fără costuri suportate de angajați.
- Normarea realistă a muncii și suplimentarea personalului necesar.
- Digitalizare accelerată și acces la baze de date.
- Depolitizarea instituțională și numirea profesioniștilor în funcții de conducere.
- Consolidarea Școlii de fiscalitate și instruire modernă.
- Recompensarea performanței și a efortului suplimentar.
- Un mecanism salarial motivant, adaptat la complexitatea și riscurile muncii.
Participanți și sprijin
La protest sunt așteptați reprezentanți ai organizațiilor sindicale teritoriale din toate structurile Ministerului Finanțelor – de la administrațiile fiscale locale până la aparatul central al ministerului și ANAF, inclusiv Direcția Generală Antifraudă Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.
Acțiunea beneficiază și de sprijinul altor organizații sindicale din administrația publică, inclusiv la nivel european, care și-au exprimat solidaritatea.
Detalii organizatorice
Protestul se va desfășura într-o zi de repaus, pentru a nu afecta programul de lucru și pentru a arăta responsabilitate față de contribuabili și față de stat.
În cadrul evenimentului va avea loc și o conferință de presă, unde conducerea SindFISC va prezenta revendicările și va răspunde întrebărilor mass-media.
Sindicatul subliniază că manifestația va fi pașnică și civilizată, respectând tradiția acțiunilor sindicale responsabile și având ca obiectiv apărarea demnității și a drepturilor finanțiștilor.
