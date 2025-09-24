Finanțiștii ies în stradă: protest sindical sâmbătă, 27 septembrie

Sindicatul Național Finanțe Publice (SindFISC) anunță organizarea unui protest sâmbătă, 27 septembrie, între orele 12:00–14:00, în fața sediului Ministerului Finanțelor, pe Bulevardul Libertății nr. 16.

Manifestarea are ca scop atragerea atenției asupra celor 10 revendicări esențiale, reunite sub titulatura „10 pentru finanțiști”:

Redarea demnității și imaginii publice a finanțiștilor. Recunoașterea specificului activității și definirea domeniului „Finanțe publice” în legea salarizării. Adoptarea Statutului finanțistului – drepturi și obligații clare. Finanțare adecvată pentru funcționarea instituțiilor, fără costuri suportate de angajați. Normarea realistă a muncii și suplimentarea personalului necesar. Digitalizare accelerată și acces la baze de date. Depolitizarea instituțională și numirea profesioniștilor în funcții de conducere. Consolidarea Școlii de fiscalitate și instruire modernă. Recompensarea performanței și a efortului suplimentar. Un mecanism salarial motivant, adaptat la complexitatea și riscurile muncii.

Participanți și sprijin

La protest sunt așteptați reprezentanți ai organizațiilor sindicale teritoriale din toate structurile Ministerului Finanțelor – de la administrațiile fiscale locale până la aparatul central al ministerului și ANAF, inclusiv Direcția Generală Antifraudă Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Acțiunea beneficiază și de sprijinul altor organizații sindicale din administrația publică, inclusiv la nivel european, care și-au exprimat solidaritatea.

Detalii organizatorice

Protestul se va desfășura într-o zi de repaus, pentru a nu afecta programul de lucru și pentru a arăta responsabilitate față de contribuabili și față de stat.

În cadrul evenimentului va avea loc și o conferință de presă, unde conducerea SindFISC va prezenta revendicările și va răspunde întrebărilor mass-media.

Sindicatul subliniază că manifestația va fi pașnică și civilizată, respectând tradiția acțiunilor sindicale responsabile și având ca obiectiv apărarea demnității și a drepturilor finanțiștilor.

