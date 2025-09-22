Gorj: Prins după ce a furat peste 800 de lei dintr-o benzinărie

27.9 C
Știri de ultima orăEvenimentGorj: Prins după ce a furat peste 800 de lei dintr-o benzinărie

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii din Bumbești Jiu au fost alertați, ieri, printr-un apel la 112 de către un bărbat de 36 de ani, din comuna Roșia de Amaradia. Acesta a sesizat faptul că o persoană necunoscută a pătruns în incinta unei benzinării și a sustras bani din interior.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că din tejghea au fost furați 250 de lei, iar dintr-un sertar aflat în biroul unității au dispărut alți 564 de lei.

În scurt timp, oamenii legii au identificat presupusul autor: un bărbat de 38 de ani, din municipiul Lupeni, județul Hunedoara. Acesta ar fi recunoscut fapta, precizând că a recurs la furt deoarece nu are venituri.

Prejudiciul de peste 800 de lei a fost recuperat integral și restituit părții vătămate.

Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal, cercetările urmând să continue sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

