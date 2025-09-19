24.4 C
Craiova
vineri, 19 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEveniment(VIDEO) Gorj: Accident rutier cu un biciclist pe DN 66

(VIDEO) Gorj: Accident rutier cu un biciclist pe DN 66

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiștii din Târgu Jiu au intervenit azi, după ce un apel la 112 a anunțat un eveniment rutier cu victime pe raza comunei Drăguțești, pe DN 66.

În jurul orei 6:40, un bărbat de 68 de ani, din comuna Drăguțești, aflat la volanul unui autoturism, a intrat în coliziune cu un biciclist de 59 de ani.Acesta se deplasa pe marginea carosabilului. Biciclistul a fost acroșat și s-a prăbușit la pământ.

La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanță, care a transportat biciclistul la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Biciclistul nu a putut fi testat din cauza stării de sănătate. Ambii au fost conduși la spital pentru prelevarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Citește și: „Oltenia respiră mai bine” – screening gratuit pentru sănătatea angajaților CEO

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

00:00:13

(VIDEO) Dolj: Bărbat din Predești reținut pentru agresiune sexuală...

Un bărbat din Predești bănuit de comiterea infracțiunii de...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA