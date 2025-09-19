(VIDEO) Gorj: Accident rutier cu un biciclist pe DN 66

Polițiștii din Târgu Jiu au intervenit azi, după ce un apel la 112 a anunțat un eveniment rutier cu victime pe raza comunei Drăguțești, pe DN 66.

În jurul orei 6:40, un bărbat de 68 de ani, din comuna Drăguțești, aflat la volanul unui autoturism, a intrat în coliziune cu un biciclist de 59 de ani.Acesta se deplasa pe marginea carosabilului. Biciclistul a fost acroșat și s-a prăbușit la pământ.

La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanță, care a transportat biciclistul la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Biciclistul nu a putut fi testat din cauza stării de sănătate. Ambii au fost conduși la spital pentru prelevarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

