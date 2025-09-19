22.3 C
Craiova
vineri, 19 septembrie, 2025
(VIDEO) Dolj: Bărbat din Predești reținut pentru agresiune sexuală asupra unei minore

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Un bărbat din Predești bănuit de comiterea infracțiunii de agresiune sexuală asupra unui minor a fost rețiunut de polițiștii doljeni.

Noaptea trecută, polițiștii Secției nr.2 Breasta au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat, de 56 de ani, din comuna Predești.

Pe 17 septembrie, polițiștii au fost sesizați de către reprezentanții unei școli din Predești, că o minoră de 13 ani ar fi fost agresată sexual de tatăl vitreg.

Pe 7 septembrie, în jurul orei 15.00, în timp ce se afla la domiciliul din comuna Predești, minora ar fi fost agresată sexual de bărbatul de 56 de ani.

Sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Azi, cel în cauză va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

