IPJ Olt derulează campania europeană „ROADPOL Safety Days” pentru creșterea siguranței rutiere

De Mariana BUTNARIU

Inspectoratul de Poliție Județean Olt desfășoară, în perioada 16 – 22 septembrie, activități dedicate campaniei europene ROADPOL Safety Days. Obiectivul este creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.

În primele două zile, polițiștii rutieri, sprijiniți de colegii din structurile de ordine publică, au desfășurat acțiuni preventive și de control, adresate pietonilor, bicicliștilor, utilizatorilor de trotinete și motocicliștilor.

Scopul acțiunilor a fost informarea cu privire la:

  • regulile de circulație,
  • importanța echipamentului de protecție și a vizibilității în trafic,
  • prevenirea accidentelor rutiere.

Activități pe întreaga durată a campaniei

Pe parcursul întregii săptămâni, polițiștii vor continua cu verificări în trafic și întâlniri educative în unitățile de învățământ, pentru a promova respectarea regulilor rutiere și responsabilizarea tuturor participanților la trafic.

Un punct central al campaniei este Ziua Europeană fără persoane decedate în accidente rutiere, marcată pe 18 septembrie 2025.

IPJ Olt reamintește că respectarea regulilor de circulație și atenția în trafic contribuie la salvarea de vieți.

