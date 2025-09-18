Cinci persoane trimise în judecată de DNA într-un dosar de evaziune fiscală și dare de mită legat de transportul alternativ de persoane

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a cinci inculpați – G.N.M., C.A.V., T.A.C., C.C.N. și C.A. – coordonatori sau administratori de fapt ai unor firme de transport alternativ. Aceștia sunt acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, dare de mită (G.N.M. și T.A.C.) și spălare a banilor (G.N.M. și C.A.V.).

Prejudiciu de peste 67 milioane de lei

Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, inculpații ar fi coordonat activitatea a 14 societăți prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 67.493.417 lei prin omisiunea înregistrării veniturilor în contabilitate, nedeclararea obligațiilor fiscale și plata „la negru” a șoferilor.

Peste 1.000 de șoferi ar fi lucrat pentru firmele controlate de inculpați, fără contracte de muncă, în baza unor contracte de comodat pentru mașini. Din sumele încasate de la platformele de ride-sharing, inculpații rețineau un comision de 8-12%, iar restul banilor erau virați șoferilor.

Retrageri de numerar și spălare de bani

Anchetatorii arată că inculpatul G.N.M. ar fi retras peste 13 milioane de lei din conturile a opt societăți comerciale, folosind banii pentru achiziția de imobile, deschiderea unui restaurant și a unui service auto. G.N.M. și C.A.V. ar fi derulat operațiuni de creditare a unor firme și tranzacții cu autoturisme de lux pentru a disimula proveniența banilor.

Mită pentru facilitarea operațiunilor pe platformele de ride-sharing

Pentru a debloca conturi sau a înregistra rapid șoferii în aplicație, inculpații G.N.M. și T.A.C. ar fi dat mită angajatului platformei, T.G.M., suma de 112.000 lei.

De asemenea, inculpata C.I.N., angajată a platformei, l-ar fi avertizat pe G.N.M. că DNA a solicitat date despre acesta, fapt care a dus la transferarea șoferilor către alte firme.

Recunoașterea vinovăției și sentințe

T.G.M. și C.I.N. au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, iar Tribunalul București i-a condamnat la:

T.G.M. – 2 ani de închisoare cu amânarea executării pedepsei (sentința nr. 32/17.01.2025);

– 2 ani de închisoare cu amânarea executării pedepsei (sentința nr. 32/17.01.2025); C.I.N. – amendă penală de 25.500 lei (sentința nr. 761/23.06.2025).

În cauză au fost instituite sechestru pe bunuri și sume de bani pentru acoperirea prejudiciului. Dosarul a fost înaintat Tribunalului București cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii.

