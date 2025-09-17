Român ucis cu sălbăticie în Germania: un tânăr american, principalul suspect

Orașul istoric Füssen, situat în sudul Bavariei, a fost scena unui eveniment tulburător, în urma căruia un tânăr român de 29 de ani și-a pierdut viața în condiții violente. Tragedia a zguduit comunitatea locală și a declanșat o anchetă amplă coordonată de Parchetul din Kempten.

Conform informațiilor preliminare furnizate de autorități, victima a fost atacată în propria locuință, suferind răni grave prin înjunghiere și strangulare. Incidentul a avut loc în cursul serii, într-un imobil situat într-o zonă liniștită a orașului Füssen. Vecinii, alertați de țipetele provenite din apartament, au apelat imediat serviciile de urgență.

Echipajele medicale sosite la fața locului au reușit inițial să stabilizeze victima, care a fost transportată de urgență la spital și supusă unei intervenții chirurgicale. Din nefericire, în ciuda eforturilor medicilor, rănile s-au dovedit a fi fatale, iar tânărul român a decedat după câteva zile de la atac.

Principalul suspect: un tânăr american aflat în Germania cu viză turistică

Procuratura din Kempten a anunțat că suspectul principal este un american de 25 de ani, aflat în Germania cu viză de turist. Acesta a fost reținut fără a opune rezistență și se află în prezent în custodia poliției germane, urmând să fie supus unei proceduri judiciare pentru omor calificat.

Anchetatorii colaborează cu autoritățile americane pentru a afla mai multe despre trecutul suspectului, inclusiv eventuale antecedente penale sau probleme psihologice care ar putea explica comportamentul extrem de violent. De asemenea, urmează să fie clarificat și modul în care cei doi – victima și agresorul – s-au cunoscut și ce anume a declanșat conflictul fatal.

Val de emoție și îngrijorare în comunitatea locală

Cazul a stârnit un val de emoție atât în rândul românilor din diaspora, cât și în comunitatea locală din Füssen, cunoscută pentru atmosfera sa pașnică și pentru numărul relativ mic de infracțiuni violente. Locuitorii din zonă au depus lumânări și flori în fața clădirii unde a avut loc tragedia, exprimându-și solidaritatea cu familia victimei.

Citește și: Urmărire ca în filme în Italia: un român evadat din arest la domiciliu a rănit grav două persoane și este căutat cu elicopterul