(VIDEO) Accident pe DN 65F – Centura de Nord. Doi bărbați răniți

Traficul rutier pe DN 65F – Centura de Nord a fost blocat temporar luni, după un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, incidentul s-a produs la ora 14:06. Un bărbat de 64 de ani, din Craiova, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 65 de ani, din comuna Braloștița.

Doi răniți, transportați la spital

Ambii conducători auto au fost răniți și au fost transportați la o unitate medicală pentru îngrijiri. Testele cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative pentru ambii șoferi.

A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale producerii accidentului.

