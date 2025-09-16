Craiova găzduiește Gumball 3000 – supermașini, muzică live

Craiova se pregătește să devină centrul atenției la nivel internațional în weekendul 21-22 septembrie, când va găzdui Gumball 3000, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente auto și culturale din lume.

Două zile de adrenalină și spectacol

În Piața Mihai Viteazul, universul supermașinilor se va îmbina cu vibe-ul de festival. Vizitatorii vor putea admira peste 100 de modele, de la clasice restaurate și construcții personalizate, până la hipermașini ultra-rare, într-o expoziție cu acces gratuit.

Evenimentul va fi marcat de prezența fondatorului Maximillion Cooper, care va conduce un Brabus Rolls Royce Cullinan, și a soției sale, artista EVE, câștigătoare a unui premiu Grammy.

Vedete internaționale prezente în Craiova

Publicul va avea ocazia să îi întâlnească pe:

Adekunle Gold , superstar Afrobeats

, superstar Afrobeats Afrojack , DJ olandez multipremiat

, DJ olandez multipremiat Patrice Evra , legendă Manchester United

, legendă Manchester United Membrii trupei The Sidemen – Vikkstar, TBJZL, Behzinga

– Vikkstar, TBJZL, Behzinga Creatori de conținut și artiști precum WillNE, Chip, DJ Alan Walker

Influencerii auto DDE (DailyDrivenExotics) și Pog

și Michael Mizrachi , campion World Series of Poker

, campion World Series of Poker Jimmy Graham, star NFL și câștigător al premiului „Spirit of Gumball”.

Street food și muzică live

În paralel cu expoziția auto, vizitatorii se pot bucura de Food Truck Festival, care aduce preparate internaționale, deserturi și băuturi speciale. Atmosfera va fi animată de DJ set-urile lui Sylvio, Arasy, CJ, Beany și Emil Safta.

Programul Gumball 3000 la Craiova

Duminică, 21 septembrie – Piața Mihai Viteazul

12:00 – 23:00: Food Truck Festival, expoziție auto și show-uri de entertainment

17:00 – 20:00: DJ Emil Safta

20:00 – 23:00: SYLVIO B2B ARASY

Luni, 22 septembrie – Piața Mihai Viteazul & Str. A.I. Cuza

10:00 – 18:00: Food Truck Festival

11:00 – 16:00: Emil Safta B2B CJ B2B Beany

11:00 – 15:00: Sosirea caravanei Gumball 3000, expoziție auto, sesiuni foto cu publicul, meciuri demonstrative de baschet 3×3, meet & greet cu vedetele, concerte live și show-uri de entertainment.

