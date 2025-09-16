(VIDEO) Captură record: Interpol a confiscat 76 de tone de droguri în 18 țări

Interpol a anunțat marți o captură record de droguri în cadrul unei operațiuni internaționale desfășurate între 30 iunie și 13 iulie, în 18 țări. În total, 76 de tone de droguri evaluate la 6,5 miliarde de dolari au fost confiscate, iar 386 de persoane au fost arestate.

Printre substanțele descoperite se numără 51 de tone de metamfetamină, fentanil, cocaină, heroină și ketamină. Drogurile erau ascunse în plăci de windsurfing, printre fructe, în aparate de cafea, pliculețe de ceai și chiar în pungi cu hrană pentru pisici. Cele mai mari capturi au fost realizate în Asia de Sud-Est, dar și în Mexic și India.

Declarația oficială a Interpol

„Drogurile traficate de rețelele criminale transnaționale alimentează violența, paralizează economiile și pun în pericol sănătatea publică. Fiecare captură reușită evidențiază puterea forțelor de ordine care lucrează împreună pentru a proteja vieți și a demonta aceste amenințări. Vom continua să coordonăm eforturile globale pentru a sprijini țările noastre membre în protejarea comunităților,” a declarat secretarul general al INTERPOL, Valdecy Urquiza.

Descoperiri îngrijorătoare

Autoritățile mexicane au confiscat peste 190.000 de comprimate de fentanil și 1,7 tone de metamfetamină și au solicitat publicarea urgentă a unei Notificări Mov INTERPOL pentru a avertiza asupra unor noi precursori mortali de fentanil, încă nereglementați la nivel internațional.

În SUA, agenții antidrog au descoperit pastile de MDMA amestecate cu fentanil, iar în Indonezia au fost interceptate 116 kg de xilazină – un tranchilizant veterinar adesea combinat cu opioide, ceea ce îl face extrem de periculos.

Interpol avertizează și asupra creșterii alarmante a nitazenelor, opioide sintetice de până la 200 de ori mai puternice decât morfina, dificil de detectat și extrem de letale chiar în doze foarte mici.

Printre capturile recente se numără metonitazen descoperit pe aeroportul JFK (New York), într-un colet trimis din Regatul Unit, și protonitazen găsit pe aeroportul O’Hare din Chicago, provenit din China.

