Suspectul uciderii lui Charlie Kirk ar fi mărturisit pe Discord înainte de arestare

Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk, pare să-și fi asumat responsabilitatea pentru atac într-o conversație pe platforma Discord, cu doar câteva ore înainte de a fi arestat, au confirmat luni pentru CBS News atât compania, cât și surse din cadrul forțelor de ordine.

„Salut băieți, am vești proaste pentru voi toți. Eram eu la UVU ieri. Îmi pare rău pentru toate acestea”, ar fi scris Robinson într-un grup de peste 20 de persoane.

Două zile de căutări și o arestare spectaculoasă

După ce miercuri Kirk a fost împușcat mortal la un eveniment în aer liber la Universitatea Utah Valley, autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare. Directorul FBI, Kash Patel, a făcut publice șase imagini surprinse de camerele de supraveghere și a cerut ajutorul populației, ceea ce a atras atenția la nivel național.

Potrivit guvernatorului Spencer Cox, Robinson i-ar fi mărturisit tatălui său implicarea, iar acesta, îngrijorat, a alertat autoritățile. Tânărul a fost reținut joi seara târziu, după ce un pastor de tineret – chemat de familie – a sesizat Serviciul Mareșalilor din SUA.

Mesaje alarmante pe Discord

Înainte de arestare, Robinson ar fi glumit cu prietenii săi despre împușcături și ar fi sugerat că intenționează să se predea:

„Mă predau prin intermediul unui prieten șerif în câteva momente, mulțumesc pentru toate momentele bune și râsele.”

Un alt schimb de mesaje a stârnit îngrijorări suplimentare după ce Robinson a spus că trebuie „să scape de manifest și de pușca cu replică exactă pe care o are prin preajmă”.

Discord a anunțat că nu există dovezi că suspectul ar fi planificat atacul pe platformă sau ar fi instigat la violență anterior.

Robinson este acuzat de crimă agravată, obstrucționare și folosire ilegală a armelor de foc. Procurorii din Utah au anunțat că vor cere pedeapsa cu moartea. Prima înfățișare în instanță este așteptată marți după-amiază.

