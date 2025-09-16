Craiova: Mai sunt 12 zile pentru solicitarea tichetului de energie pentru lunile iulie și august 2025

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Dolj reamintește că 27 septembrie este termenul-limită pentru depunerea cererilor pentru tichetul de energie în valoare de 50 de lei. Acesta este destinat acoperirii facturilor de energie electrică aferente lunilor iulie și august 2025.

Cererile se pot depune:

Online , prin aplicația EPIDS;

, prin aplicația EPIDS; La oficiile poștale ;

; La primării.

Recomandarea autorităților este ca solicitările să fie transmise cât mai repede, pentru a nu pierde sprijinul financiar.

Datele necesare pentru completarea cererii

Solicitanții trebuie să introducă:

Datele de identificare personale și ale membrilor familiei;

Informații despre venituri (cu excepția pensionarilor din sistemul public, pentru care datele sunt transmise automat de Casa Națională de Pensii Publice);

Codul POD și codul de client al locului de consum (disponibile pe facturile de energie electrică).

AJPIS Dolj atrage atenția asupra completării corecte a formularului, cu respectarea formatului CNP și a utilizării diacriticelor, pentru a evita invalidarea cererii.

Informații suplimentare pot fi obținute prin Call Center-ul ANPIS la 021.9309 sau pe e-mail la [email protected]

