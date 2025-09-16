Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut după ce a fugit de la locul accidentului

Fiul lui Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu, a fost reținut, marți seară, pentru 24 de ore pentru „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”, au anunțat procurorii.

Fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu, a fost prins de polițiști marți după ce a fugit de la locul accidentului provocat duminică în cartierul Primăverii din Capitală, potrivit antena3.ro.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, acesta se afla la o locație de lângă București. Acesta a fost dus la Brigada Rutieră, iar mai apoi la INML pentru a i se recolta probe.

„Colegii mei, supravegheați de procurorul de caz, au reușit depistarea acestui conducător auto care pe 14 septembrie a părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției. Toate activitățile pe care le desfășurăm sunt în dinamică. El este cooperant și este în custodia noastră.

După ce se vor efectua toate aceste activități în dinamică, precum testarea preliminară, recoltarea mostrelor biologice, vor urma audieri care țin de cursul procesului penal”, a declarat Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră.

