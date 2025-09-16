26.7 C
Craiova
marți, 16 septembrie, 2025
De Magda Dragu
Elicopter SMURD solicitat pentru salvarea unui tânăr prins sub un tractor 
Un tânăr de 25 de ani din judeţul Alba, care a fost prins sub un tractor, este în stop cardio-respirator, marţi după-amiază, fiind începute manevrele de resuscitare. În sprijinul echipajelor a fost solicitat un elicopter SMURD.

ISU Alba intervine, marţi, în localitatea Matisesti, unde o persoană a fost surprinsă sub un tractor, conform news.ro.

”Forţele de intervenţie au ajuns la locul producerii evenimentului. Persoana (barbat, aprox. 25 ani) se află în stop cardio-respirator, iar echipajul medical prezent la locul producerii evenimentului a început manevrele de resuscitare”, anunţă ISU Alba. La locul evenimentului se deplasează şi elicopterul SMURD.

