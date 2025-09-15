Tragedie la Spitalul Județean din Reșița: un pacient a murit după ce a căzut pe scări

Un incident grav a avut loc la Spitalul Județean de Urgență din Reșița, unde un pacient și-a pierdut viața după ce ar fi căzut pe scările unității medicale. Potrivit primelor informații, accidentul s-ar fi produs în momentul în care o treaptă s-a rupt sub greutatea bărbatului.

DSP Caraș-Severin a declanșat o anchetă

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Caraș-Severin s-a autosesizat și a început verificările în regim de urgență, potrivit Radio Reșița.

„Colegele mele sunt acum în cadrul inspecției, urmează să fie făcute toate verificările, după care vom veni cu un punct de vedere. Deocamdată nu pot furniza informații. În trecut au fost efectuate mai multe controale, s-au dispus măsuri și termene de reabilitare. Din păcate, astăzi o persoană și-a pierdut viața. Transmit condoleanțe familiei. Este un caz regretabil și vom lua toate măsurile care se impun”, a declarat Dănilă Miloș, directorul DSP Caraș-Severin.

Reprezentanții DSP au mai precizat că toate organele statului – Poliția și Inspectoratul Teritorial de Muncă – vor fi implicate în anchetă.

Reacția familiei

Fiica bărbatului decedat, Larisa Ureche, stabilită în Italia, a declarat că tatăl său era internat în spital încă de vineri pentru investigații medicale și că a aflat de tragedie de la prietenul care îl însoțea.

„Mi s-a spus că, urcând scările, o treaptă s-a rupt și tata a căzut. Prietenul care era cu el mi-a spus că era în spatele lui și nu și-a dat seama cum s-a întâmplat. Din câte am înțeles, a intrat în comă și apoi a murit. Până acum nu am fost contactată de conducerea spitalului. Nu este normal ca o persoană internată să moară chiar în spital”, a spus Larisa Ureche.

Aceasta a mai precizat că va veni de urgență în țară și că va depune plângeri inclusiv la Poliție, solicitând tragerea la răspundere a celor vinovați.

Ancheta este în desfășurare

Autoritățile au început cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia. Conducerea Spitalului Județean de Urgență din Reșița a anunțat că va reveni cu un punct de vedere după efectuarea autopsiei și după finalizarea anchetei oficiale.

Citește și: Accident rutier pe Defileul Jiului: o femeie a ajuns la spital