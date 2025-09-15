Accident rutier pe Defileul Jiului: o femeie a ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs pe 14 septembrie, pe Defileul Jiului, în urma căruia o femeie a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit IPJ Gorj, polițiștii din Bumbești-Jiu au fost sesizați prin apel 112 de un participant la trafic cu privire la eveniment. Un bărbat de 55 de ani, din comuna Bănița, județul Hunedoara, conducea un autoturism din direcția Bumbești-Jiu spre Petroșani. El a pierdut controlul volanului într-o curbă periculoasă la dreapta, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de apelant, un tânăr de 34 de ani din Petroșani.

În urma impactului, o femeie pasageră în autoturismul condus de șoferul de 34 de ani a suferit răni. Victima a fost transportată la spital. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

