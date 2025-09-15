Vâlcea: Peste 800 de amenzi și 84 de permise reținute

Polițiștii rutieri din Vâlcea, sprijiniți de efective de ordine publică, au desfășurat în weekend acțiuni ample pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație.

Rezultatele controalelor:

820 de sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de aproximativ 320.000 de lei.

337 de amenzi au vizat șoferii care au depășit regimul legal de viteză.

84 de permise de conducere au fost reținute, dintre care:

45 pentru depășirea cu peste 50 km/h a vitezei legale,

16 pentru depășiri neregulamentare,

7 pentru conducere sub influența alcoolului, restul pentru alte abateri.

36 de certificate de înmatriculare au fost retrase din cauza defecțiunilor tehnice.

Au fost constatate 5 infracțiuni la regimul rutier.

Șofer băut la volan, la Muereasca

Polițiștii rutieri au oprit pe DJ 658, în comuna Muereasca, un conducător auto care se afla sub influența alcoolului. Aparatul etilotest a indicat 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice. S-a întocmit dosar penal.

Minor de 16 ani, prins băut pe motocicletă neînmatriculată

Pe 14 septembrie, în jurul orei 19:20, polițiștii din Lungești au observat un motociclu fără plăcuță de înmatriculare circulând prin satul Carcadiești. Șoferul nu a oprit la semnalele agenților și a încercat să fugă pe o uliță, dar a fost identificat ulterior ca fiind un minor de 16 ani din comuna Mădulari. Testul cu aparatul etilotest a arătat o alcoolemie de 0,84 mg/l în aerul expirat, iar adolescentul a fost condus la spital pentru analize suplimentare. Polițiștii au deschis dosar penal.

Reprezentanții IPJ Vâlcea transmit că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare și reamintesc tuturor participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație.

Citește și: (VIDEO) Autoturism căutat pentru confiscare în Canada, descoperit la frontiera din Timiș