(VIDEO) Autoturism căutat pentru confiscare în Canada, descoperit la frontiera din Timiș

Polițiștii de frontieră din Stamora-Moravița (județul Timiș) au descoperit și indisponibilizat un autoturism în valoare de aproximativ 40.000 de euro. Acesta figura ca fiind căutat pentru confiscare de către autoritățile din Canada.
Incidentul a avut loc ieri, pe sensul de ieșire din țară, s-a prezentat un român de 57 de ani, aflat la volanul autovehiculului.
Polițiștii au constatat că mașina figura cu mențiunea „bun pentru confiscare”, alertă introdusă de autoritățile canadiene.
Bărbatul a declarat că a achiziționat autoturismul de la o persoană necunoscută din România și că nu avea cunoștință despre situația juridică a vehiculului.
Măsurile dispuse
Autoturismul a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor. Polițiștii de frontieră derulează investigații pentru stabilirea întregii activități infracționale.
La finalizarea cercetărilor, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.
