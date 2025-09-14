O adolescentă de 16 ani, care intenționa să își pună capăt vieții aruncându-se de la etajul unei parcări supraetajate din centrul Ploieștiului, a fost salvată la timp, sâmbătă după-amiază, de polițiști și jandarmi.

Incidentul a fost semnalat la 112 în jurul orei 15:10, potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova și Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab”. Forțele de ordine au găsit-o pe adolescentă pe marginea balustradei, pregătită să facă pasul fatal.

„În acele momente de luptă contra cronometru, un jandarm din cadrul Grupării Mobile Ploiești a reușit să se apropie discret de tânără și, în clipa decisivă, a tras-o de pe margine, readucând-o în zona de siguranță”, se arată în comunicatul oficial, remis de DCNews.

Un echipaj medical a intervenit imediat, oferindu-i îngrijiri și transportând-o la spital, unde se află acum sub supraveghere. Surse judiciare au declarat că gestul ar fi fost determinat de o despărțire de iubit.

„Astăzi, trei colegi nu doar și-au făcut datoria. Astăzi, trei oameni au arătat că, dincolo de uniformă, există inimă, empatie și curaj. Astăzi, o fată are încă o șansă la viață”, se subliniază în mesajul transmis de jandarmi.

Citește și: Oameni carbonizați, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc