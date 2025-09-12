Vâlcea: Sesizare prin Call-center anticorupție, finalizată cu acord de recunoaștere a vinovăției

Un caz de corupție semnalat de doi agenți de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea – Serviciul Rutier a fost soluționat rapid, cu recunoașterea vinovăției de către inculpat și condamnarea acestuia.

Pe 10 august, cei doi agenți de poliție au apelat sistemul telefonic Call-center anticorupție 0800.806.806, după ce un conducător auto le-a oferit o sumă de bani pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu.

Echipa operativă a Serviciului Județean Anticorupție Vâlcea s-a deplasat imediat la fața locului și a constatat faptele denunțate.

Soluționarea cauzei

La 5 septembrie 2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au dispus sesizarea instanței de judecată cu acordul de recunoaștere a vinovăției, încheiat cu inculpatul pentru infracțiunea de dare de mită.

Acesta a fost condamnat la:

1 an și 4 luni de închisoare , cu suspendarea executării sub supraveghere pe durata unui termen de 2 ani

, cu interzicerea exercitării unor drepturi pe o perioadă de 2 ani

confiscarea sumei de 200 de lei, oferită drept mită

Dosarul de urmărire penală, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției, a fost înaintat Tribunalului Vâlcea spre judecare. Inculpatul și-a recunoscut integral fapta, iar ancheta a fost finalizată în mai puțin de o lună.

Mesajul Direcției Generale Anticorupție

Acest caz evidențiază importanța integrității și a reacției rapide a polițiștilor, care, prin refuzul mitei și sesizarea imediată a organelor competente, au contribuit la documentarea și soluționarea promptă a faptei.

Direcția Generală Anticorupție reamintește că orice faptă de corupție poate fi semnalată la Call-center-ul anticorupție 0800.806.806 (apel gratuit din orice rețea), contribuind astfel la menținerea unui climat de legalitate și integritate.

