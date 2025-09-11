Un şofer a intrat cu TIR-ul într-un bloc

Un șofer de TIR a lovit două mașini parcate, un stâlp de electricitate și s-a oprit în zidul unui bloc. Accidentul a avut loc în această dimineaţă, la Cluj-Napoca.

Polițiștii și pompierii au intervenit, joi dimineaţă, la ora 05.30, pe strada Oașului din municipiul Cluj-Napoca la un accident rutier.

„Din primele verificări a rezultat că un bărbat, de 51 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea un ansamblu de vehicule înspre bulevardul Muncii, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, în condiții ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor. Vehiculul ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a acroșat două autovehicule parcate, oprindu-se ulterior într-un imobil”, a transmis IPJ Cluj.

Pompierii au găsit un autotren avariat, ieșit în afara părții carosabile. De asemenea, au mai fost avariate două autoturisme parcate și un stâlp de electricitate. Nu au existat victime încarcerate. Şoferul TIR-ului, de aproximativ 50 de ani, conștient și cooperant, a primit îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD de terapie intensivă mobilă. Ulterior, bărbatul a fost transportat la spital.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

