Polițiștii rutieri din Olt au verificat peste 60 de mijloace de transport elevi

Polițiștii rutieri din Olt au desfășurat o amplă acțiune de verificare a mijloacelor de transport destinate elevilor, pe întreg teritoriul județului.

1 de 4

Activitatea a urmărit:

prevenirea accidentelor rutiere în care pot fi implicați elevii,

creșterea gradului de siguranță a acestora pe drumul către și de la școală.

Verificări efectuate

Peste 60 de autovehicule au fost controlate în trafic.

au fost controlate în trafic. Conducătorii auto au fost testați cu aparate etilotest și drugtest , rezultatele fiind negative.

, rezultatele fiind negative. Polițiștii au verificat: legalitatea tipului de transport și documentele obligatorii, respectarea capacității maxime de încărcare a vehiculelor, numărul de locuri pe scaune și respectarea normelor de siguranță.



Măsuri preventive

Astfel de acțiuni vor continua în perioada următoare, pentru a asigura siguranța rutieră și a preveni evenimentele nedorite în care ar putea fi implicați elevii.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt le recomandă șoferilor care efectuează transport școlar să respecte cu strictețe legislația rutieră și să acorde o atenție deosebită siguranței copiilor.

📌 Sfaturi pentru părinți: cum alegem un transport sigur pentru elevi

Verificați firma de transport: Asigurați-vă că este autorizată și are toate documentele legale pentru transportul școlar.

Asigurați-vă că este autorizată și are toate documentele legale pentru transportul școlar. Informați-vă despre șofer: Aflați dacă are experiență și dacă respectă normele de siguranță rutieră.

Aflați dacă are experiență și dacă respectă normele de siguranță rutieră. Urmăriți starea vehiculului: Mașina trebuie să fie întreținută, să aibă reviziile tehnice la zi și să fie dotată cu centuri de siguranță funcționale.

Mașina trebuie să fie întreținută, să aibă reviziile tehnice la zi și să fie dotată cu centuri de siguranță funcționale. Comunicați cu copiii: Încurajați-i să anunțe imediat dacă observă comportamente periculoase (viteză excesivă, vorbit la telefon la volan, neglijență).

Încurajați-i să anunțe imediat dacă observă comportamente periculoase (viteză excesivă, vorbit la telefon la volan, neglijență). Stabiliți un punct de contact: Aveți numărul de telefon al șoferului sau al firmei de transport, pentru situații de urgență.

Citește și: (VIDEO) Percheziții la Orșova într-un dosar de proxenetism. Doi bărbați audiați