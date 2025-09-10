23.4 C
Craiova
miercuri, 10 septembrie, 2025
(VIDEO) Tânăr din Craiova reținut pentru furt calificat

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Un tânăr de 21 de ani, din municipiul Craiova, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției 3 , fiind cercetat pentru furt calificat.

Pe 3 septembrie, în jurul orei 19.32, polițiștii au fost sesizați de angajata unei societăți comerciale că o persoană necunoscută ar fi sustras mai multe produse din magazin, după care a fugit.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că autorul este un tânăr de 21 de ani. El ar fi sustras două perechi de ochelari, cauzând un prejudiciu de aproximativ 1.000 de lei.

De asemenea, acesta este bănuit că, în perioada 12-13 august, ar fi furat bijuterii și produse alimentare din interiorul altor societăți comerciale. Prejudiciul total s-a ridicat la 1.250 de lei.

Reținere și anchetă

În baza probatoriului administrat, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Dolj.

Astăzi, acesta urmează să fie prezentat procurorilor cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive.

