Testul de sânge pentru Alzheimer ar putea „revoluționa” diagnosticul

Peste 1.000 de persoane din Marea Britanie, suspectate de demență, vor beneficia de un test de sânge pentru boala Alzheimer, care ar putea schimba radical modul în care este diagnosticată această afecțiune.

Un pas înainte în diagnosticare

Noul test poate detecta biomarkeri ai proteinelor anormale amiloid și tau, considerate responsabile pentru declanșarea bolii. Acesta va fi folosit alături de testele cognitive clasice pe hârtie, care adesea dau rezultate incerte în stadiile incipiente.

Dr. Ashvini Keshavan și profesorul Jonathan Schott, ambii de la UCL, conduc studiul biomarkerului de sânge

Oamenii de știință de la University College London (UCL), coordonatori ai studiului clinic, estimează că metoda ar putea crește acuratețea diagnosticării de la 70% la peste 90%.

„Suntem încântați să primim participanții la studiul ADAPT. Este o parte critică a Blood Biomarker Challenge, despre care sperăm că ne va face un pas înainte în revoluționarea modului în care diagnosticăm demența”, a declarat profesorul Jonathan Schott, neurolog la UCL și director medical al Alzheimer’s Research UK.

Cum se desfășoară studiul

Pacienții vor fi recrutați din 20 de clinici de memorie din Marea Britanie. Jumătate dintre ei vor primi rezultatele testului în maximum trei luni, iar ceilalți după un an. Cercetătorii vor analiza dacă transmiterea rapidă a rezultatelor poate accelera diagnosticul și poate ajuta medicii și pacienții să ia decizii mai bine informate.

De asemenea, studiul va măsura impactul psihologic și social al diagnosticului precoce asupra calității vieții pacienților și a familiilor lor.

De la puncții lombare la analize rapide

Până acum, confirmarea bolii Alzheimer era posibilă doar prin scanări PET specializate sau puncții lombare, proceduri costisitoare și invazive, disponibile doar pentru un număr redus de pacienți. Noul test de sânge, care costă aproximativ 100 de lire sterline, măsoară nivelul proteinei p-tau217, asociată cu prezența celor două proteine-cheie din creier.

Speranță pentru pacienți și familii

Profesorul Fiona Carragher, director de politici și cercetare la Societatea Alzheimer, a atras atenția că doar o treime dintre pacienții diagnosticați cu demență au avut o experiență pozitivă în procesul diagnosticării:

„Prea des, demența este diagnosticată târziu, ceea ce limitează accesul la sprijin, tratamente și oportunitatea de planificare din timp.”

Pentru Steven Pidwell (71 de ani), a cărui parteneră a fost diagnosticată cu Alzheimer acum aproape un deceniu, noul test ar putea aduce o schimbare majoră: „Cred că ar însemna că ideea tuturor despre Alzheimer s-ar schimba. Am trata Alzheimerul mai mult ca pe o dizabilitate, decât ca pe un fel de blestem și ceva despre care nu putem vorbi.”

Rezultatele studiului ADAPT (Alzheimer’s Disease Diagnostic and Plasma p-tau217) sunt așteptate în următorii trei ani, potrivit BBC. Dacă acestea vor confirma beneficiile testului, analiza de sânge ar putea deveni parte integrantă a diagnosticului standard pentru Alzheimer, mai ales în contextul în care noi tratamente promițătoare se află în fazele finale de testare clinică.

Citește și: Cum ne pregătim de toamnă? Recomandările farmacistului