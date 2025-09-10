Cum ne pregătim de toamnă? Recomandările farmacistului

Pentru mulți, toamna poate fi percepută ca o luptă între dorința de a ne bucura de frumusețea peisajului și apariția primelor cazuri de afecțiuni sezoniere. Pe măsură ce mediul din jurul nostru se schimbă, corpurile noastre trebuie să se aclimatizeze la noi provocări și este nevoie de o mai mare vigilență în ceea ce privește sănătatea.

Vremea în schimbare, faptul că petrecem din ce în ce mai mult timp în spații închise, dar și începutul anului școlar contribuie la răspândirea bolilor sezoniere.

Care sunt afecțiunile specifice toamnei?

Gripa este probabil cea mai cunoscută dintre toate afecțiunile specifice toamnei. Gripa este o infecție virală care afectează sistemul respirator, producând adesea febră, frisoane, dureri musculare, oboseală și tuse. De reținut faptul că gripa nu se tratează cu antibiotice, acestea reprezentând tratament doar pentru infecțiile bacteriene.

Răceala comună, de obicei este cauzată de rinovirusuri. Tuse, durere în gât, nas înfundat sau rinoree, toate sunt simptome deranjante ale răcelii, dar partea bună este că este adesea mai ușoară decât gripa.

COVID-19, cauzat de virusul SARS-CoV-2, este un virus respirator cunoscut mai ales post-pandemia din 2020 și pare că o caracteristică a infecțiilor cauzate de către acest virus este reprezentată de creșterea bruscă a numărului de cazuri în lunile mai reci. Simptomele pot varia de la ușoare, asemănătoare unei răceli sau gripei, până la probleme respiratorii severe ce necesită îngrijire medicală de specialitate.

Virusul Sincițial Respirator este o altă afecțiune mai frecventă în lunile reci care se manifestă adesea ca o răceală ușoară la copiii mai mari și la adulți, dar ce poate avea manifestări severe la sugari și vârstnici.

Cum ne protejăm de boli?

Primul lucru foarte important și totodată cel mai simplu pe care putem să-l facem este să ne spălăm pe mâini corect și de câte ori este necesar. Folosiți apă caldă, spumați cu săpun timp de cel puțin 20 de secunde și asigurați-vă că vă acoperiți toate părțile mâinilor, inclusiv între degete și sub unghii.

Deși temperaturile au scăzut mult comparativ cu perioada verii, hidratarea este obligatorie în continuare. Hidratarea ajută la menținerea în parametrii optimi a funcțiilor corpului și ajută la eliminarea toxinelor.

Somnul este deosebit de important pentru sănătatea psihică și generală. O rutină constantă de somn, cu aproximativ aceleași ore de trezire și de culcare și cu o durată a somnului de 7- 9 ore este importantă, ajutând organismul să fie puternic și să lupte împotriva agenților patogeni.

Pentru că s-a demonstrat că stresul cronic slăbește sistemul imunitar, este important să facem diverse activități care să ne ajute să ne relaxăm și să ieșim puțin din ritmul sufocant al zilelor de lucru. Fie că este vorba de exerciții de respirație, sport, plimbări prin natură, orice activitate plăcută este binevenită și poate reprezenta un aliat în lupta cu stresul zilnic.

Dr. Farmacist primar, Valentina Ghimpău