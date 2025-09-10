(VIDEO) Microbuzele destinate transportului de elevi, verificate în trafic de polițiștii mehedințeni

În această săptămână, polițiștii rutieri din județul Mehedinți desfășoară acțiuni de verificare a vehiculelor destinate transportului școlar. Polițiștii se asigură că deplasarea elevilor la și de la unitățile de învățământ are loc în condiții de siguranță.

Astăzi, au fost controlate în trafic 25 de microbuze școlare. Oamenii legii au verificat documentele conducătorilor auto și ale autovehiculelor, precum și respectarea normelor privind transportul de persoane. Totodată, șoferii au fost testați cu aparatele etilotest pentru a se exclude consumul de alcool la volan.

Acțiunea a avut un caracter preventiv, iar polițiștii au profitat de ocazie pentru a discuta direct cu șoferii microbuzelor școlare, reamintindu-le importanța respectării legislației rutiere și a unei conduite prudente în trafic.

„O clipă de neatenție poate avea consecințe tragice. Respectarea limitelor legale de viteză, evitarea consumului de alcool și adaptarea permanentă a stilului de condus la condițiile meteo-rutiere sunt esențiale pentru siguranța elevilor transportați”, au transmis reprezentanții Poliției Rutiere.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru prevenirea evenimentelor nedorite și pentru creșterea siguranței rutiere.

