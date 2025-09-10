Un bărbat a fost prăduit la prima întâlnire! A rămas fără bani, carduri și bijuterii

O întâlnire amoroasă s-a dovedit a fi una extrem de păguboasă pentru un bărbat de 67 de ani din Câmpia Turzii.

Bărbatul a fost lăsat fără telefon, carduri bancare, bani şi bijuterii de o tânără cunoscută pe un site de matrimoniale pe care a invitat-o acasă.

Poliţiştii spun că femeia în vârstă de 32 de ani a mers la întâlnire însoţită de un complice şi împreună au furat tot ce au găsit în casa omului care spera să îşi găsească jumătatea.

Mai mult, cei doi escroci au scos banii de pe carduri şi au făcut mai multe transferuri din conturile bărbatului. Poliţiştii le-au percheziționat casele la 5 luni după jaf iar cei doi sunt cercetaţi acum pentru furt calificat, iar femeia a fost reţinută pentru 24 de ore.

