Incident la telegondola din Piatra-Neamț: pompierii intervin pentru salvarea unei persoane

Pompierii de la Detașamentul Piatra-Neamț sunt mobilizați miercuri dimineață, în municipiu, pentru salvarea unei persoane. Aceasta s-a urcat pe un stâlp al telegondolei situat pe Bulevardul Decebal, în apropierea centrului comercial Petrodava, potrivit stiri din Neamt.

Situație actuală

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a informat că forțe și mijloace sunt deja la fața locului, iar intervenția este în desfășurare.

sunt deja la fața locului, iar intervenția este în desfășurare. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Neamț, căpitanul Irina Popa , după coborâre, persoana va fi evaluată medical și, cel mai probabil, transportată la secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț .

, după coborâre, persoana va fi și, cel mai probabil, . În paralel, poliția va investiga motivația gestului și va putea aplica o sancțiune contravențională pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Repere relevante

Incidente similare nu sunt frecvente, însă au mai existat cazuri în trecut.

În noiembrie 2018, un bărbat s-a urcat pe un stâlp al telegondolei și a amenințat că se aruncă de la aproximativ 60 de metri înălțime. Atunci, pompierii au intervenit cu autoscara și o autospecială modernă de descarcerare FRAP, încercând să negocieze coborârea sigură a persoanei din cabină.

