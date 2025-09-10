Incident la telegondola din Piatra-Neamț: pompierii intervin pentru salvarea unei persoane

Pompierii de la Detașamentul Piatra-Neamț sunt mobilizați miercuri dimineață, în municipiu, pentru salvarea unei persoane. Aceasta s-a urcat pe un stâlp al telegondolei situat pe Bulevardul Decebal, în apropierea centrului comercial Petrodava, potrivit stiri din Neamt.
Situație actuală
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a informat că forțe și mijloace sunt deja la fața locului, iar intervenția este în desfășurare.
- Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Neamț, căpitanul Irina Popa, după coborâre, persoana va fi evaluată medical și, cel mai probabil, transportată la secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.
- În paralel, poliția va investiga motivația gestului și va putea aplica o sancțiune contravențională pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.
Repere relevante
Incidente similare nu sunt frecvente, însă au mai existat cazuri în trecut.
În noiembrie 2018, un bărbat s-a urcat pe un stâlp al telegondolei și a amenințat că se aruncă de la aproximativ 60 de metri înălțime. Atunci, pompierii au intervenit cu autoscara și o autospecială modernă de descarcerare FRAP, încercând să negocieze coborârea sigură a persoanei din cabină.
