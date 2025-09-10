Discursul lui Von der Leyen despre starea Uniunii



Șefa Comisiei Europene urmează să prezinte prioritățile UE pe fondul unei ordini mondiale tensionate, potrivit Politico.



Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va susține miercuri dimineață mult așteptatul său discurs despre starea Uniunii Europene.



Discursul său va stabili prioritățile Comisiei pentru săptămânile și lunile următoare, deoarece UE se confruntă cu provocări geopolitice și strategice masive.



Citește și: Polonia doboară drone rusești deasupra teritoriului său, în premieră de la începutul războiului din Ucraina



