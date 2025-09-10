23.4 C
Discursul lui Von der Leyen despre starea Uniunii

De Mariana BUTNARIU
Ursula von der Leyen prezintă miercuri Starea Uniunii
Ursula von der Leyen prezintă miercuri Starea Uniunii

Șefa Comisiei Europene urmează să prezinte prioritățile UE pe fondul unei ordini mondiale tensionate, potrivit Politico.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va susține miercuri dimineață mult așteptatul său discurs despre starea Uniunii Europene.

Discursul său va stabili prioritățile Comisiei pentru săptămânile și lunile următoare, deoarece UE se confruntă cu provocări geopolitice și strategice masive.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia.

Contactați-ne: [email protected]

