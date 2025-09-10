29 C
Știri de ultima orăEvenimentExplozii puternice la Vilnius! Mai multe vagoane de tren cu gaz lichefiat au luat foc

De Tiberiu Cocora

Explozii puternice s-au auzit, miercuri dimineață, în suburbiile capitalei Lituaniei, Vilnius. Mai multe vagoane de tren încărcate cu gaz lichefiat au luat foc, au anunțat autoritățile, potrivit ABC News.

O persoană a fost rănită, potrivit departamentului de pompieri. Coloane de fum erau vizibile în tot Vilniusul, iar locuitorii din zonă au fost avertizați să rămână în case.

Ministrul de Interne, Vladislavas Kondratovičius, a declarat reporterilor că informațiile inițiale sugerează că „incendiul a fost cel mai probabil cauzat de o încălcare a condițiilor de securitate la locul de muncă, dar toate versiunile sunt investigate”.

Vagoanele care au luat foc aparțin companiei poloneze Orlen, a declarat poliția. Cisternele transportau gaz lichefiat de la rafinăria unității lituaniene a Orlen către terminalul GPL Baltoji Vokė din Vilnius, a anunțat compania într-un e-mail. A avut loc un incendiu, urmat de o explozie, au precizat oficialii.

