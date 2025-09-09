(VIDEO) Olt: Tânăr din Iancu Jianu, reținut după ce a fost prins băut la volan

Un tânăr de 31 de ani, din comuna Iancu Jianu (județul Olt), a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Acesta se afla deja sub măsura controlului judiciar într-o altă cauză penală, tot pentru infracțiuni la regimul rutier, potrivit IPJ Olt.

Pe 2 septembrie, în jurul orei 1:00, polițiștii din Bobicești au oprit pentru control, pe DJ 643, un autoturism condus de tânărul de 31 de ani.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

Pe 8 septembrie, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Balș a dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt.

Astăzi, bărbatul urmează să fie prezentat Judecătoriei Balș, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

