Doi bărbați din Bâlteni, reținuți după un conflict spontan soldat cu agresiuni și distrugeri

Un conflict izbucnit pe 6 septembrie, în comuna Bâlteni, județul Gorj, s-a soldat cu agresiuni fizice și acuzații de distrugere, mai multe persoane fiind implicate.

Potrivit IPJ Gorj, apelul la 112 a fost făcut de un bărbat de 76 de ani, care a reclamat că ar fi fost lovit cu un obiect contondent de către un bărbat de 40 de ani, în urma unui conflict izbucnit în fața unui magazin. Victima a fost transportată la spitalul din Rovinari pentru îngrijiri medicale. Pe numele agresorului a fost emis un ordin de protecție provizoriu extins.

În același timp, bărbatul de 40 de ani și soția sa, de 38 de ani, au depus plângere, acuzând că, în timpul altercației, ar fi fost agresați de bărbatul de 74 de ani și de fiul acestuia, de 51 de ani, care le-ar fi distrus și telefoanele mobile. Cei doi soți nu au solicitat însă îngrijiri medicale.

În cauză au fost întocmite două dosare penale, pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe și distrugere.

Pe 8 septembrie, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbaților de 40 și 51 de ani. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Citește și: (VIDEO) Doi tineri din Dolj, reținuți pentru tentativă de omor după un scandal în satul Zăval