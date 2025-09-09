(VIDEO) Cel puțin 10 morți și 41 de răniți, după ce un tren de marfă a lovit un autobuz în Mexic

Un tren de marfă s-a ciocnit cu un autobuz etajat în Mexic, secționându-l în două și ucigând cel puțin 10 persoane. 41 de persoane au fost rănite, au declarat autoritățile.

Accidentul a avut loc cu puțin timp înainte de ora 7:00 la o trecere de cale ferată într-o zonă industrială a orașului Atlacomulco, un oraș situat la aproximativ 130 km nord-vest de capitala Mexico City.

Agenția de apărare civilă a statului Mexic a declarat pe X că autoritățile încă lucrează la locul accidentului, iar biroul procurorului statului a declarat că a deschis o anchetă.

Biroul procurorului general a declarat că șapte femei și trei bărbați au fost uciși, iar unii dintre cei răniți sunt în stare gravă, potrivit Sky News.

Imaginile de la fața locului arată că acoperișul autobuzului, deținut de compania de transport autobuze Herradura de Plata, fusese smuls. O înregistrare video de pe platformele de socializare arăta autobuzul în trafic deplasându-se încet pe șinele de tren.

Trenul a apărut apoi brusc, lovind autobuzul la mijlocul acestuia și împărțindu-l în două

Jumătatea din față s-a oprit lângă trecerea de cale ferată, iar jumătatea din spate mai jos, pe partea opusă a șinelor. Autoritățile nu au oferit imediat detalii despre cum s-ar fi putut produce accidentul. Nu existau bariere vizibile la trecerea de pietoni sau alte semafoare, au declarat martorii.

Miguel Sanchez, de 33 de ani, care lucrează la o benzinărie aflată la aproximativ 100 de metri distanță, a declarat că a auzit trenul claxonând.

„Am auzit un accident. Am crezut că este doar o mașină. Nu ne-am gândit niciodată că va fi un autobuz cu atât de mulți oameni la bord”, a declarat Sanchez.

Sute de victime în accidentele feroviare

Linia feroviară Canadian Pacific Kansas City din Mexic a confirmat accidentul și a transmis condoleanțe familiilor victimelor. Compania cu sediul în Calgary a declarat că personalul său se află la fața locului și cooperează cu autoritățile.

De asemenea, a cerut șoferilor să respecte indicatoarele rutiere și ordinele de oprire la trecerile de cale ferată.

Compania de autobuze Herradura de Plata nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Cel mai recent raport al Agenției de Reglementare a Transportului Feroviar din Mexic, publicat în septembrie, a dezvăluit că au existat 800 de accidente la trecerile de nivel anul trecut, comparativ cu 602 în 2020.

Luna trecută, șase persoane au murit când un tren a lovit mai multe vehicule în statul Guanajuato.

În 2019, nouă persoane au fost ucise când un tren de marfă a lovit un autobuz de pasageri care traversa șinele în statul central Queretaro.

