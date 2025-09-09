Cutremur puternic resimțit la Atena

Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 s-a produs în largul coastei de sud-vest a insulei Evia, a doua cea mai mare din Grecia. Seismul s-a simțit în capitala Atena, la sud-vest de epicentrul cutremurului. Nu au fost raportate imediat victime sau pagube, potrivit www.ekathimerini.com.



Cutremurul a fost resimțit marți la 27 de minute după miezul nopții, câștigând treptat intensitate. Institutul de Geodinamică din Atena a anunțat că seismul s-a produs la cinci kilometri nord-vest de orașul Nea Styra. Adâncimea la care s-a produs seismul a fost de doar 13,6 kilometri.



Stergios Tsirkas, primarul orașului Marathonas, situat peste Golful Evia de Sud față de Nea Styra, a declarat că cutremurul „a fost foarte intens”, dar că până în prezent nu există rapoarte despre pagube. Primarul orașului Karystos, un oraș din sudul Eviei, a declarat că biroul său nu a primit, de asemenea, rapoarte imediate despre pagube.

Citește și: Trafic blocat pe DN 7, după ce un TIR a luat foc. Două persoane au suferit atac de panică