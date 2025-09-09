Trafic blocat pe DN 7, după ce un TIR a luat foc. Două persoane au suferit atac de panică

Traficul rutier a fost blocat azi dimineaţă, pe DN 7, în judeţul Arad, după ce un autotren a fost cuprins de flăcări în urma unui accident. Două persoane au suferit atacuri de panică şi au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad, incidentul s-a produs în jurul orei 07:15, între localităţile Vărădia de Mureş şi Săvârşin. Autotrenul, aflat în mers, a suferit o defecţiune, a lovit un cap de pod şi a luat foc.

La faţa locului au fost trimise echipaje din cadrul Secţiei Bârzava, cu:

două autospeciale de stingere,

o ambulanţă SMURD,

o ambulanţă a Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ).

„Incendiul se manifesta violent, prin ardere generalizată a întregului autotren. Şoferul şi cei doi pasageri s-au autoevacuat în siguranţă. Echipajele medicale au acordat asistenţă celor doi pasageri, care au suferit atacuri de panică . Ulterior, au fost transportaţi la spital”, a transmis ISU Arad.

Flăcările au distrus complet vehiculul, însă incendiul a fost lichidat de pompieri.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a informat că circulaţia rutieră este oprită temporar pe DN 7, la kilometrul 461, între localităţile Vărădia de Mureş şi Săvârşin. După finalizarea intervenţiei, traficul va fi redeschis, urmând a se desfăşura printr-o parcare adiacentă.

