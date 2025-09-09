Israelul a bombardat mai multe ținte Hamas în capitala Qatarului! Cine era vizat

Mai multe explozii puternice s-au auzit chiar în capitala Qatarului, Doha. Armata israeliană a confirmat faptul că au efectuat „un atac precis care a vizat conducerea organizației teroriste Hamas”.

De asemenea, ei au subliniat faptul că a fost un „atac precis”, care face parte dintr-o operațiune comună cu Agenția de Securitate Shin Bet. În același timp, IDF a anunțat că au fost luate măsuri „pentru a atenua pagubele aduse civililor”.

„IDF și ISA au efectuat un atac precis care a vizat conducerea organizației teroriste Hamas. Ani de zile, acești membri Hamas au condus operațiunile organizației teroriste. Ei sunt direct responsabili pentru masacrul brutal din 7 octombrie și au orchestrat și gestionat războiul împotriva statului Israel.

Înainte de atac, au fost luate măsuri pentru a atenua pagubele aduse civililor, inclusiv utilizarea de muniții precise și informații suplimentare. IDF și ISA vor continua să opereze cu hotărâre pentru a învinge organizația teroristă Hamas responsabilă de masacrul din 7 octombrie”, se arată într-un comunicat transmis de IDF și Agenția de Securitate Israeliană.

Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu afirmă că „acțiunea de astăzi împotriva liderilor de rang înalt ai Hamas a fost o operațiune în întregime independentă a Israelului”.

Qatarul a confirmat atacul şi a afirmat că „a vizat clădiri rezidenţiale în care locuiau mai mulţi membri ai Biroului Politic al Hamas”, scrie The Times of Israel, care îl citează pe purtătorul de cuvânt al Ministerului qatariot de Externe, Majed Al Ansari.

Ambasada SUA din Qatar le cere cetățenilor să se adăpostească

Ambasada SUA din Qatar a emis un „ordin de adăpostire la fața locului" pentru personalul său. Cetățenii americani sunt îndemnați să rămână acolo unde se află și să urmărească canalele de social media ale ambasadei pentru actualizări, în urma informațiilor privind atacul.

