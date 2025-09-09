Dolj: Prins băut la volan, după ce a provocat un accident rutier în Dăbuleni

Un bărbat de 64 de ani a fost depistat băut la volan, după ce a provocat un accident rutier și a încercat să fugă de la locul faptei, în Dăbuleni.

Incidentul a avut loc ieri. Un echipaj din cadrul Detașamentului 6 Jandarmi Segarcea a observat o tamponare între două autoturisme care circulau din sensuri opuse.

După impact, șoferul vinovat a dat cu spatele și a părăsit locul accidentului. Jandarmii au pornit imediat în urmărirea vehiculului și l-au găsit în fața unui imobil din localitate. La volan se afla bărbatul de 64 de ani, care a recunoscut implicarea. El a declarat că nu își amintește exact ce s-a întâmplat.

Polițiștii au preluat cazul și au stabilit că șoferul se afla sub influența alcoolului. Aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză au fost întocmite actele de constatare.

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Mihai Bravul” Dolj reamintește că siguranța rutieră este responsabilitatea fiecăruia și face apel la respectarea legislației pentru a preveni evenimente grave.

