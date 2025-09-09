Copil de 10 ani, legat cu lanţul de masă şi încuiat în casă de tatăl său

Un copil de 10 ani, din Scoreiu, judeţul Sibiu, a fost legat cu lanţul de piciorul unei mese şi încuiat în casă de către tatăl său. Acesta şi-a motivat gestul spunând că trebuia să meargă la cumpărături. Tatăl copilului, împotriva căruia a fost emis ordin de protecţie provizoriu, a fost reţinut 24 de ore pentru rele tratamente aplicate minorului şi lipsire de libertate în mod ilegal.

Poliţiştii sibieni au fost sesizaţi, pe 8 septembrie, în jurul orei 14:30, prin apel 112, că într-un imobil din localitatea Scoreiu un minor de 10 ani ar fi fost găsit legat şi încuiat în casă, potrivit IPJ Dolj. Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Porumbacu de Jos au mers la faţa locului, unde au găsit un minor în vârstă de 10 ani, legat de picior cu un lanţ prins de piciorul unei mese, conform news.ro.

Din cercetările efectuate a reieşit că tatăl minorului, un bărbat de 36 de ani, l-ar fi legat pe copil şi l-ar fi încuiat în casă pentru a merge la cumpărături.

Poliţiştii au întocmit un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului

La aceeaşi dată, poliţiştii au întocmit un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului, acesta fiind reţinut pentru 24 de ore. Totodată, a fost sesizată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sibiu, iar copilul a fost plasat într-un centru de protecţie.

Poliţişti au întocmit un dosar de cercetare penală pentru rele tratamente aplicate minorului şi lipsire de libertate în mod ilegal.

