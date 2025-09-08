22.8 C
Craiova
marți, 9 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentUn bărbat de 81 de ani s-a înecat într-o fântână

Un bărbat de 81 de ani s-a înecat într-o fântână

De Daniela Moise
Un bărbat de 81 de ani s-a înecat într-o fântână
Un bărbat de 81 de ani s-a înecat într-o fântână

Un bărbat de 81 de ani a fost găsit mort, duminică, în fântâna din curtea unui imobil din localitatea sibiană Veștem.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a fost sesizat prin 112 că, în curtea unui imobil din localitatea Veștem, o persoană ar fi căzut într-o fântână.

La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiștii de investigații criminale și criminaliști, care au identificat persoana ca fiind un localnic de 81 de ani.

Echipajele medicale au declarat decesul bărbatului. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma autopsiei.

Polițiștii sibieni continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și a cauzelor în care s-a produs evenimentul, sub coordonarea procurorului.

Citeşte şi: Cinci răniţi, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme şi o motocicletă

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA