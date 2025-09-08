Un bărbat de 81 de ani s-a înecat într-o fântână

Un bărbat de 81 de ani a fost găsit mort, duminică, în fântâna din curtea unui imobil din localitatea sibiană Veștem.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a fost sesizat prin 112 că, în curtea unui imobil din localitatea Veștem, o persoană ar fi căzut într-o fântână.

La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiștii de investigații criminale și criminaliști, care au identificat persoana ca fiind un localnic de 81 de ani.

Echipajele medicale au declarat decesul bărbatului. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma autopsiei.

Polițiștii sibieni continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și a cauzelor în care s-a produs evenimentul, sub coordonarea procurorului.

