Poliția caută un bărbat din Craiova, plecat spre Berlin și dispărut în Istanbul

Dispariție misterioasă: un craiovean, de 53 de ani, nu a mai ajuns la destinație după o escală la Istanbul. Familia a anunțat poliția.

Astăzi, ora 00.30, polițiștii Secției 2 raiova au fost sesizaţi de un tânăr, de 25 de ani, din municipiu, că, în dimineața zilei de 7 septembrie, în jurul orei 05.00, tatăl său, CĂLIN ALEXANDRU, de 53 de ani, a plecat cu avionul pe ruta Otopeni-Istanbul-Berlin. După ce a aterizat pe aeroportul internațional din Istanbul nu s-a mai îmbarcat în următorul zbor, cu destinația Berlin, iar de atunci nu a mai putut fi contactat de familie.

Semnalmente: înălţime 1,70 m, greutate 75 de kg, părul negru, scurt, ochii căprui.

La momentul plecării acesta purta o pereche de pantaloni scurți de culoare bej și un tricou de culoare alb, în picioare având o pereche de pantofi sport.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la persoana dispărută sunt rugate:

să apeleze numărul unic de urgență 112,

să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Citește și: Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni