Știri de ultima orăLocalDoljRazii în stațiile CFR și porturile din Mehedinți

Razii în stațiile CFR și porturile din Mehedinți

De Mariana BUTNARIU
Acțiuni cu efective sporite în stațiile CFR, porturi și trenurile de călători
Polițiștii Serviciului Transporturi Mehedinți, alături de jandarmi, au desfășurat acțiuni în acest weekend pentru menținerea unui climat optim de siguranță publică în zonele de competență și pentru a transmite mesaje preventive cetățenilor.

Astfel, în perioada 6-7 septembrie, aproape 20 de polițiști și jandarmi au fost prezenți în porturi, stațiile C.F.R. și pe trenurile de călători, având ca obiectiv creșterea gradului de siguranță al cetățenilor, prevenirea faptelor antisociale și combaterea infracțiunilor contra persoanei și patrimoniului.

În urma activităților desfășurate:

  • au fost legitimate 136 de persoane;
  • au fost verificate 29 de autovehicule;
  • au fost efectuate patrulări pe 12 trenuri de călători;
  • au fost aplicate 28 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 14.000 lei;
  • au fost reținute 5 permise de conducere;
  • a fost retras un certificat de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numărul de înmatriculare.

Acțiunile organizate de polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Mehedinți vor continua, având în vedere apropierea începutului noului an universitar.

