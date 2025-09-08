(VIDEO) Acțiuni ale polițiștilor rutieri din Mehedinți pentru siguranța traficului

Polițiștii rutieri mehedințeni au desfășurat, la sfârșitul săptămânii trecute, acțiuni pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere grave. Ca prioritate a fost verificarea transportului de marfă și persoane.

Ieri, în intervalul 6.00-10.00, polițiștii rutieri au acționat pe raza județului Mehedinți, sub coordonarea Serviciului Rutier, pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care efectuează transporturi fără a respecta legislația în vigoare.

În urma activităților desfășurate:

au fost controlate 63 de autovehicule (35 pentru transport marfă și 7 pentru transport persoane);

au fost legitimate 98 de persoane;

au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, conform OUG 195/2002, în valoare totală de peste 90.000 lei;

55 de conducători auto au fost testați pentru consum de alcool și substanțe interzise;

au fost reținute 6 permise de conducere;

au fost retrase 4 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe de înmatriculare.

Exemple relevante

La ora 07.05, pe centura municipiului, un polonez de 54 de ani, aflat la volanul unui ansamblu de vehicule, a fost depistat cu o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice. A fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

La ora 09.25, pe DN6, un bărbat de 39 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, a fost depistat efectuând transport de persoane contra cost, fără documente legale. A fost sancționat contravențional cu 2.215 lei, iar vehiculul a fost imobilizat pentru 6 luni.

La ora 09.25, în localitatea Gura Văii, un bărbat de 37 de ani, din județul Olt, a fost depistat conducând un autotren, având o alcoolemie de 0,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost sancționat cu 4.050 lei și i-a fost suspendat permisul pentru 90 de zile.

La ora 11.00, în localitatea Șimian, un bărbat de 49 de ani, din comuna Dumbrava, a fost depistat conducând cu o alcoolemie de 0,15 mg/l. A primit amendă de 4.050 lei și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

La ora 09.53, în localitatea Gura Văii, un bărbat de 34 de ani, din comuna Malovăț, a fost depistat cu indicii de consum de substanțe psihoactive. Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, înaintate ulterior la IML.

Recomandări pentru participanții la trafic

Polițiștii reamintesc conducătorilor auto să respecte legislația rutieră, să circule cu prudență și să evite conducerea vehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Prin aceste acțiuni, autoritățile transmit un apel ferm la responsabilitate și siguranță pe drumurile publice.

