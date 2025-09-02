32.9 C
Craiova
marți, 2 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentFemeie bătută și lovită cu mașina de amantul ei

Femeie bătută și lovită cu mașina de amantul ei

De Magda Dragu
Femeie bătută și lovită cu mașina de amantul ei
Femeie bătută și lovită cu mașina de amantul ei

O femeie din judeţul Prahova a fost bătută şi lovită cu maşina, marţi dimineaţă, de un bărbat cu care avea o relaţie extraconjugală.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil au fost sesizaţi la data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 07:30, de către o persoană din comuna Baba Ana, cu privire la faptul că a observat pe o stradă din aceeaşi localitate o femeie care prezenta urme de sânge la nivelul feţei. (…)

Din primele verificări a rezultat faptul că o femeie în vârstă de 57 de ani, din comuna Baba Ana, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, care ar fi coborât dintr-un autoturism, iar ulterior, acesta s-ar fi urcat din nou în vehicul şi ar fi acroşat victima, părăsind locul faptei imediat după incident”, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Victima şi agresorul aveau o relaţie extraconjugală

Victima a primit îngrijiri medicale, fiind apoi dusă la spital. Un bărbat de 53 de ani bănuit de comiterea faptei a fost depistat în autoturism, pe raza localităţii Tătaru.

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că victima şi agresorul aveau o relaţie extraconjugală, iar la acest moment nu se cunoaşte motivul agresiunii. Cercetările sunt în desfăşurare, fiind coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. 

Citeşte şi: Urmărit internațional, prins de poliţişti la Filiaşi

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA