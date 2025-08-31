23.6 C
Cel puţin trei morţi şi peste 100 de răniţi după ce un tren a deraiat în Egipt

De Magda Dragu
Trei oameni au murit şi 103 au fost răniţi, sâmbătă, după deraierea unui tren în nord-vestul Egiptului, au anunţat autorităţile sanitare, scrie BBC.

Accidentul a avut loc în provincia de coastă Marsa Matruh, a anunţat Ministerul Sănătăţii într-un comunicat. Autorităţile feroviare susţin că şapte vagoane au deraiat în timp ce trenul se deplasa pe ruta Marsa Matruh – Cairo. Trenul circula din orașul de coastă nordic Marsa Matruh atunci când șapte dintre vagoanele sale au ieșit de pe șine în jurul orei 15:30, ora locală (12:30 GMT), sâmbătă, două dintre acestea răsturnându-se, au declarat oficialii.

Ministrul egiptean al transportului, Kamel al-Wazir, s-a deplasat la faţa locului şi a dispus formarea unei comisii tehnice pentru a stabili cauza accidentului, au precizat într-un comunicat Căile ferate naţionale.

Iniţial, portalul de ştiri egiptean al-Youm al-Sabaa a relatat că incidentul a avut loc în urma unei tasări, ceea ce a determinat o suspendare a circulaţiei feroviare.

Cel mai grav dezastru feroviar din istoria Egiptului a avut loc în 2002, când un tren de pasageri a luat foc, provocând moartea a peste 360 de persoane.

